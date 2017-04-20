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15:42  20 апреля 2017 0

Срочно! В Тобольске разбились полицейские. ФОТО

В Тобольске разбились полицейскиеФОТО: читателя URA.RU

В Тобольске в ДТП пострадали сотрудники ГИБДД. Авария произошла на улице Октябрьской. Источник «URA.RU» сообщает, что на месте ДТП находятся начальник МО МВД России «Тобольский» Андрей Князев и начальник тобольской ГИБДД Александр Лукьянов.

Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, патрульный наряд двигался по вызову с включенным световым и звуковым сигналом. «На перекрестке он столкнулся с другой машиной, которая двигалась на разрешающий сигнал светофора. Сейчас происходит сбор данных с видеорегистраторов. Будет дана правовая оценка действий инспектора. Пассажиры гражданской машины за помощью не обращались. Полицейский отправлен в больницу за помощью», — рассказал корреспонденту «URA.RU» собеседник в пресс-службе.

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Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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