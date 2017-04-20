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20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
16:46  20 апреля 2017 0

В Перми арестовывают топ-менеджмент крупного завода

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Полиция взяла под стражу юриста пермского завода им. Дзержинского Анастасию ПятунинуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция взяла под стражу юриста пермского завода им. Дзержинского Анастасию Пятунину. Днем ранее был арестован замдиректора ЗиД по безопасности Александр Сентябов.

«Ситуация продолжает накаляться. Юриста ЗиДа Анастасию Пятунину тоже водворили в ИВС. Все документы предоставили, люди идут на контакт со следствием. Зачем такие радикальные меры?» — пишет в Сети пресс-секретарь завода Константин Кякинен. Как он рассказал «URA.RU», Пятуниной, как и ее коллеге Сентябову днем ранее, предъявили обвинения по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным «Коммерсанта», уголовное дело, обвиняемым по которому проходит Сентябов, связано с тем, что завод заплатил коммерческой организации 50 млн рублей за каталогизацию и архивацию документов. Однако работы фактически не были выполнены.

Анна Белкина
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