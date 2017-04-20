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Главные новости Курганской области
17:11  20 апреля 2017 0

«Тепловые сети» Кургана празднуют юбилей

Пресс-тур раскопки КГК Курган, трубы, рабочие
Ежегодно в компании заботятся о своевременном ремонтеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Тепловые сети», структурное подразделение Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания», в четверг, 20 апреля, празднует свой 45-летний юбилей.

Значимость «Тепловых сетей» для областного центра трудно переоценить. До середины XX века Курган не имел централизован­ного теплоснабжения. В городе было распростра­нено печное отопление, много­квартирные дома отапливались индивидуальными котельными, работающими на угле, некоторые из них располагались в подваль­ных и полуподвальных помеще­ниях.

Бурный рост теплофикации областного центра пришёлся на 60-е годы, от мощностей Курган­ской ТЭЦ прокладываются тепло­вые магистрали в разные районы города. Возникла необходи­мость передачи их в одни руки: разветвленная сеть требовала более квалифицированного уп­равления и надежного обслужи­вания.

20 апреля 1972 года в Кургане образовалось первое специали­зированное предприятие тепло­вых сетей «Облкоммунэнерго». Предприятие начинало свою деятельность с обслуживания 13 теплопунктов, 17 км теплосетей и одной котельной в поселке Рябково. Коллектив предприятия насчитывал всего 39 человек.

Самый сложный период пришелся на 90-е годы прошлого века. Энергетикам пришлось адаптироваться к новым рыночным условиям. В этот период начался прием на обслуживание ведомственных теплоисточников, тепловых пунктов и тепловых сетей, находящихся, как правило, в запущенном состоянии. Приходилось принимать срочные меры по восстановлению оборудования и инженерных коммуникаций, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций с теплоснабжением населения.

2000-е годы стали новым этапом в истории «Тепловых сетей». Начавшиеся в стране позитивные пе­ремены создавали условия для принципиального улучшения работы предприятия. Продолжается поэтапная реконструкция нерентабельных котельных на твердом топливе с их подключением к газу, что дает заметный экономический эффект.

В 2010 года «Тепловые сети» в качестве структурного подразделения вошли в ОАО «Курганская генерирующая компания».

В последние 3-4 года «Тепловые сети» добились решения важных технических задач. Одна из них — строгое соблюдение температурного графика подачи теплоносителя. На высоком уровне в установленные сроки проходит ежегодная ремонтная кампания и подготовка к отопительному сезону, в итоге — в зимний период предприятие работает стабильно и без аварий, а технологические нарушения устраняются оперативно, с минимальными издержками.

Сегодня в «Тепловых сетях» трудится около 1200 человек, обслуживается 25 котельных, 173 теплопунктов, 775 км тепловых сетей.

21 апреля во Дворце детского (юношеского) творчества состоится торжественное мероприятие, посвященное юбилею предприятия.

Татьяна Жаткина
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