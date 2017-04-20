«Тепловые сети» Кургана празднуют юбилей

Ежегодно в компании заботятся о своевременном ремонтеФото: Игорь Меркулов © URA.RU
«Тепловые сети», структурное подразделение Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания», в четверг, 20 апреля, празднует свой 45-летний юбилей.
Значимость «Тепловых сетей» для областного центра трудно переоценить. До середины XX века Курган не имел централизованного теплоснабжения. В городе было распространено печное отопление, многоквартирные дома отапливались индивидуальными котельными, работающими на угле, некоторые из них располагались в подвальных и полуподвальных помещениях.
Бурный рост теплофикации областного центра пришёлся на 60-е годы, от мощностей Курганской ТЭЦ прокладываются тепловые магистрали в разные районы города. Возникла необходимость передачи их в одни руки: разветвленная сеть требовала более квалифицированного управления и надежного обслуживания.
20 апреля 1972 года в Кургане образовалось первое специализированное предприятие тепловых сетей «Облкоммунэнерго». Предприятие начинало свою деятельность с обслуживания 13 теплопунктов, 17 км теплосетей и одной котельной в поселке Рябково. Коллектив предприятия насчитывал всего 39 человек.
Самый сложный период пришелся на 90-е годы прошлого века. Энергетикам пришлось адаптироваться к новым рыночным условиям. В этот период начался прием на обслуживание ведомственных теплоисточников, тепловых пунктов и тепловых сетей, находящихся, как правило, в запущенном состоянии. Приходилось принимать срочные меры по восстановлению оборудования и инженерных коммуникаций, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций с теплоснабжением населения.
2000-е годы стали новым этапом в истории «Тепловых сетей». Начавшиеся в стране позитивные перемены создавали условия для принципиального улучшения работы предприятия. Продолжается поэтапная реконструкция нерентабельных котельных на твердом топливе с их подключением к газу, что дает заметный экономический эффект.
В 2010 года «Тепловые сети» в качестве структурного подразделения вошли в ОАО «Курганская генерирующая компания».
В последние 3-4 года «Тепловые сети» добились решения важных технических задач. Одна из них — строгое соблюдение температурного графика подачи теплоносителя. На высоком уровне в установленные сроки проходит ежегодная ремонтная кампания и подготовка к отопительному сезону, в итоге — в зимний период предприятие работает стабильно и без аварий, а технологические нарушения устраняются оперативно, с минимальными издержками.
Сегодня в «Тепловых сетях» трудится около 1200 человек, обслуживается 25 котельных, 173 теплопунктов, 775 км тепловых сетей.
21 апреля во Дворце детского (юношеского) творчества состоится торжественное мероприятие, посвященное юбилею предприятия.