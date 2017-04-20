17:54 20 апреля 2017 0

Подельник грабителя успел скрыться (фото из архива) Фото: depositphotos.com © URA.RU

Сцена задержания магазинного грабителя попала в соцсети Челябинска. Очевидцы запечатлели момент, когда преследователи повалили мужчину на землю и он надрывно взывает о помощи.

Автор ролика, проходивший в этот момент мимо, пытается понять, что происходит. «Парни, что это?» — несколько раз повторяет он под надрывные крики катаюшегося по тротуару человека. Тот, перемежая их матерщиной, взывает к помощи прохожих, корчится и едва ли не пускает пену изо рта. Некоторым зрителям он показался наркоманом, а другим (в паблике «Парковый Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» видео собрало более 100 комментариев) показалось, что двое парней избивают человека.

Ясность внес один из героев ролика: мужчина с подельником украли в магазине несколько десятков дезодорантов и попытались убежать. «Мы не били, а задерживали грабителя, с полной сумкой наворованного товара. С ним был еще один, но он убежал. А этот гражданин был доставлен в отделение полиции для заведения на него уголовного дела, по статье 161 УК РФ — грабеж, совершенный группой лиц. Его просто повалили на землю и держали до приезда ГБР и полиции», — рассказал пользователь.

Призывы о помощи были нецензурны

Видео: группа «Парковый Челябинск», «ВК»

«Простите, но на задержание это мало похоже. В следующий раз аккуратнее, как бы за такое задержание вас самих не привлекли», — пеняют ему в ответ. «Поверьте, когда таких, как он, каждый день по человека 3-4 задерживаешь, уже начинают нервы сдавать. Ему предлагали пойти нормально, и пытались поднять. Он отказывался и орал, как бешеный. Сотрудники полиции не нашли ничего противоправного в наших действиях», — в сердцах отвечает один из поймавших вора парней. В подтверждение он выложил в комментариях фото целого и невредимого задержанного, который дожидается правоохранителей уже внутри супермаркета. Как пояснили «URA.RU» в полиции, заявление о преступлении уже зарегистрировано. Представители торговой сети неофициально заметили, что пара крепких мужчин, идущая «на прорыв» с набитыми краденой парфюмерией сумками, не похожа на оставшихся без средств к существованию. «Те обычно пытаются украсть что-то из еды», — заметил собеседник.

Когда бегство не удалось, задержанный резко успокоился Фото: паблик «Парковый Челябинск», «ВК»

Жалость к злоумышленнику вызывала недоумение у многих челябинцев. «Столько заступников и правоведов в Парковом, как всегда, в общем! А вы видели, как этот „бедный и пострадавший от самоуправства“ избил сотрудницу магазина… жуть», — пишет одна из свидетельниц. «Выше люди написали о воровстве аккумуляторов из машин. Если бы хозяева поймали этих воров на месте, не думаю, что вежливо попросили пройти в полицию. Врезали бы — и все бы дружно поддержали. Когда эти нарики калечат подъезды, мрут на этажах, все возмущаются и жалости никто не проявил, к бедным и несчастным. А раз сотрудники магазина задержали вора, значит, они сволочи. Вот если бы они устроили разборки без привлечения полиции, тогда были бы виноваты», — согласна с ней еще одна местная жительница.