{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,42
Динамика за 2 недели
Евро 60,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
19:39  20 апреля 2017 0

Группа ЧТПЗ провела масштабный фестиваль на родине Андрея Комарова

Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, комаров андрей, чтпз
Инициатором фестиваля стал основной акционер ЧТПЗФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Концертом Челябинского театра оперы и балета завершился Пасхальный фестиваль Группы ЧТПЗ в Озерске, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании. Сам фестиваль проходил в рамках благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы Андреем Комаровым.

Гостями фестиваля стали 600 человек, в том числе прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья и воспитанники социальных центров. Музыканты исполнили лучшие произведения российских композиторов-классиков. В мероприятии приняли участие настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Дмитрий Шорин, первый замминистра культуры региона Григорий Цукерман, глава Озерска Олег Костиков и глава администрации Евгений Щербаков. С 15 по 18 апреля больше тысячи детей смогли принять участие в конкурсе рисунков, приходском празднике, масштабном концерте и анимационном представлении. Несколько десятков семей в пасхальную неделю посетили на дому пожилых нуждающихся озерчан, поздравили воспитанников дома-интерната для детей-инвалидов.

1/3
Фото: пресс-служба Группы ЧТПЗ

«Пасхальный фестиваль „Чудо весны“ дал старт благотворительной программе „Росток“, нацеленной на содействие духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. В 2017 году Группа ЧТПЗ продолжит знакомить озерчан с лучшими творческими коллективами, педагогами, мастерами народных ремесел. Это позволит в доступной форме приобщить детей к истории, искусству и православным ценностям», — отметила руководитель благотворительных проектов компании Ольга Стебунова.

В этом году в Озерске пройдут Дни славянской письменности и культуры. В честь 5-летия освящения городского храма Покрова Пресвятой Богородицы состоится фестиваль колокольных звонов «Озерский благовест», а праздник Покров Пресвятой Богородицы отметят концертом лучших камерных хоров Урала. Масштабная программа благотворительных мероприятий продолжится в январе 2018 года во время празднования Рождества. За год ее зрителями и участниками станут около 4 тыс. детей и подростков Озерска.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров