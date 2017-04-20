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20 апреля 2017
20:38  20 апреля 2017 0

СМИ сообщили о гибели российского майора в Сирии

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
В начала спецоперации в Сирии погибли 30 российских солдатФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Сирии в бою на этой неделе погиб майор морской пехоты России Сергей Бодров, в момент, когда военных накрыло минометным огнем. Также погиб солдат, с которым они вместе с Бодровым служили в морской пехоте.

Бодров стал одним из самых высокопоставленных офицеров, погибших в Сирии за последние полтора года после начала операции в поддержку главы Сирии Башара Асада, пишет «Национальная служба новостей».

Тело Бодрова в пятницу привезут в воинскую часть в Севастополе, а похоронят его с воинскими почестями на следующий день на родине — в городе Симферополе.

Всего, по официальным данным Минобороны, в Сирии с сентября 2015 года погибли 30 российских военнослужащих.

Лев Истомин
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