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20 апреля 2017
21:02  20 апреля 2017 0

«Корпорация развития» переезжает в Екатеринбург и увольняет людей

Корпорация развития. Екатеринбург, корпорация развития
"Корпорация развития" переезжает ближе к проектамФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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«Корпорация развития» заявила о переезде из Москвы в Екатеринбург. Это станет одной из мер сокращения расходов, заявили в структуре. В мае «КР» должна представить акционерам полный план реструктуризации и оптимизации. Об этом шла речь на заседании членов набсовета 12 апреля 2017 года. Скорее всего, до конца апреля будет проведено еще одно собрание членов этого органа.

В Корпорации заявили, что предложено пять путей развития компании. Там не сообщили подробности и уточнили, что будет выбран только один из них.

В пресс-службе «КР» пояснили, что уже приступили к оптимизации расходов. Отчасти это связано с тем, что были найдены нарушения административного характера в работе самой КР и ее «дочек», приведших «к неудовлетворительным результатам».

«В числе дочерних компаний „КР“ есть предприятия, которые не ведут производственно-хозяйственную деятельность и являются балластом. Такие предприятия будут упразднены», — заявили в компании, но не уточнили, о каких именно предприятиях идет речь.

При этом в «КР» намерены укрупнять дочерние общества и увеличивать прибыль эффективных предприятий. «Ведется работа по формированию выручки таких предприятий, разрабатываются мероприятия по эффективному использованию имущества, максимальной загрузке мощностей и избавлению от неликвида», — пояснили в структуре.

Офис одиозной компании в Москве стал в два раза меньше, что «позволило экономить до 40 млн рублей в год». При этом полностью отказываться от представительства в столице в структуре не намерены: из Москвы они «координируют работу». В рамках оптимизации 90 человек. Такие же меры хотят принять и в дочерних компаниях.

В кулуарах администраций регионов-учредителей обсуждается дальнейшее существование «КР», ее финансирование и судьба проектов, которые она ведет. Обсуждению предшествовал ряд скандалов. Так, например, выяснилось, что ТЭС «Полярная» в Салехарде, на которую получили кредит в чешском банке, не нужна и строительство ее было неэффективно. Кроме того, задержали гендиректора «КР» Сергея Маслова и его заместителя Сергея Караманова. Их подозревали в хищении миллиарда рублей. На какой стадии расследование сейчас — неясно.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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