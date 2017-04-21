{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,42
Динамика за 2 недели
Евро 60,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 апреля 2017
20 апреля 2017
23:31  20 апреля 2017 0

Курган попал в тройку городов, где чаще всего угоняют машины

Снегопад в конце марта. Челябинск, снегопад, автомобиль победа
В Кургане часто воруют машиныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты посчитали количество автоугонов. Совершенных в 2016 году в разных регионах России. В лидеры списка попали Смоленск, Санкт-Петербург, Кемерово и Курган.

В прошлом году частота угонов в Смоленске составила 0,66%, в Санкт-Петербурге — 0,29%, а в Кургане — 0,24% Далее следуют Кемерово, Ставрополь, Москва, Ярославль, Новосибирск, Оренбург и Красноярск, сообщает пресс-служба компании «АльфаСтрахование».

Годом ранее в лидеры рейтинга вошли Иваново, Владивосток, Тольятти, Выборг, Смоленск, Санкт-Петербург и Новосибирск. Москва оказалась только на десятом месте.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров