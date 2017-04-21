Курган попал в тройку городов, где чаще всего угоняют машины

23:31 20 апреля 2017 0

В Кургане часто воруют машины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты посчитали количество автоугонов. Совершенных в 2016 году в разных регионах России. В лидеры списка попали Смоленск, Санкт-Петербург, Кемерово и Курган.

В прошлом году частота угонов в Смоленске составила 0,66%, в Санкт-Петербурге — 0,29%, а в Кургане — 0,24% Далее следуют Кемерово, Ставрополь, Москва, Ярославль, Новосибирск, Оренбург и Красноярск, сообщает пресс-служба компании «АльфаСтрахование».

Годом ранее в лидеры рейтинга вошли Иваново, Владивосток, Тольятти, Выборг, Смоленск, Санкт-Петербург и Новосибирск. Москва оказалась только на десятом месте.