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21 апреля 2017
20 апреля 2017
05:30  21 апреля 2017 0

Певица Валерия удивила поклонников праздничным халатиком. ФОТО

Пользователям соцсетей не дает покоя новое платье певицыФОТО: Instagram Валерии

Российская певица Валерия в 49-й день рождения удивила своих поклонников необычным платьем, в котором она появилась на праздновании. Подписчики немедленно окрестили новый наряд «халатом».

Позже выяснилось, что платье певице подарили друзья непосредственно перед началом мероприятия. Несмотря на кажущуюся демократичность, стоимость «халатика» от известного испанского бренда Delpozo составляет 226 тысяч рублей.

Помимо бурных обсуждений платья, пользователи инстаграма также отметили потрясающую физическую форму Валерии. Большинство комментаторов восхищаются тем, что певице удается выглядеть гораздо моложе своих лет.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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