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21 апреля 2017
20 апреля 2017
06:45  21 апреля 2017 0

Дональд Трамп будет искать новых кандидатов для «списка Магнитского»

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Президент США считает, что данный закон помогает борьбе за права человека во всем миреФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена продолжать активную работу по внесению в «список Магнитского» лиц, нарушающих права человека. Соответствующее письмо глава Белого дома адресовал главам комитетов конгресса.

«Отчет, составленный госдепом, казначейством и другими соответствующими департаментами и агентствами исполнительных органов власти, подчеркивает поддержку моей администрации этому важному законодательному акту и ясно заявляет о нашей приверженности его твердому и полному исполнению», — цитирует слова Трампа «Федеральное агентство новостей».

Трамп также заявил, что США продолжают играть «ведущую роль в борьбе за права человека во всем мире» и пообещал, что его команда примет активное участие в поиске людей и организаций, которые могут быть внесены в «список Магнитского».

«Акт Магнитского» был принят властями США в 2012 года. Документ предусматривает персональные санкции в отношении лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

Сергей Макеев
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