{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,42
Динамика за 2 недели
Евро 60,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 апреля 2017
20 апреля 2017
07:52  21 апреля 2017 0

Российского посла вызвали в МИД Швеции для объяснения нарушений прав геев в Чечне

Открытая лицензия 09.06.2015. Геи., геи
Швеция обеспокоена ущемлением прав чеченских геевФото: Brocco/Flickr

МИД Швеции вызвал на беседу посла России Виктора Татаринцева. Дипломату предстоит объяснить внешнеполитическому ведомству вопрос о якобы имеющих место нарушениях прав гомосексуалистов в Чеченской Республике.

«Посол РФ был приглашен для встречи с первым заместителем министра иностранных дел Швеции Анникой Седер», — сообщила представитель внешнеполитического министерства скандинавской страны Лиза Кварфордт, сообщает телеканал 360. Она уточнила, что Швеция обеспокоена «имеющимися данными о том, что гомосексуалистов сажают в Чечне в тюрьму и что они подвергаются пыткам».

В «Новой газете» появилась статья о массовых задержаниях людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Чечне. Пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова опроверг опубликованную информацию, заявив, что в республике у мужчин «только одна ориентация», а судить о ней можно по высокой рождаемости.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразила подозрение, что ситуация вокруг «Новой газеты», которая опубликовала информацию о массовых задержаниях и пытках представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне, является сфабрикованным доносом и провокацией.

Как считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, сомнения омбудсмена по поводу наличия дискриминации геев в Чеченской республике небезосновательны. Вместе с тем в разговоре с «Национальной службой новостей» он заметил, что случаи ущемления прав представителей нетрадиционной сексуальной ориентации стали слишком распространенными, чтобы не уделять им пристального внимания.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров