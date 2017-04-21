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21 апреля 2017
20 апреля 2017
08:23  21 апреля 2017 0

Минобороны РФ составило карту парадов Победы. В Екатеринбурге посчитали всех участников. ФОТО

Парад Победы на Красной площади. Москва, строй солдат, 9 мая, парад победы, красная площадь
В Минобороны распределили военнослужащих на парад ПобедыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Минобороны России представило полную карту парадов Победы с подробной информацией о численности задействованных военнослужащих и количестве военной техники в каждом городе. Карта составлена только для самых крупных городов. Из УрФО в ней представлен лишь Екатеринбург.

Судя по интерактивной карте, в параде в Екатеринбурге примут участие 2 367 военнослужащих, а также 62 единицы техники. Расположение участников на площади 1905 года будет, как и в предыдущие годы: зрители не трибуне возле памятника Ленину, место в центре займет военный оркестр, а за ним встанут военные.

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Фото: сайт Минобороны

Всего на карте указаны 28 городов России. В каждом детально расписаны схемы построения, прохождения пеших парадных расчётов, порядок проезда и состав механизированных парадных колонн.

Всего в военных парадах по всей стране примут участие более 90 тысяч военнослужащих. Самым масштабным в России станет парад в Москве — в нем будут участвовать более 10 тысяч военнослужащих и 114 единиц техники. Над Красной площадью пролетят более 70 военных самолетов.

Нина Калинина
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