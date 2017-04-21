{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,42
Динамика за 2 недели
Евро 60,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 апреля 2017
20 апреля 2017
08:18  21 апреля 2017 0

Холманских поразил федеральных журналистов своим докладом Путину. «Дрожали стены Мавзолея, ГУМа»

Ежегодная пресс-конференция полномочного представителя президента РФ в УрФО Игоря Холманских по итогам 2016 года. Екатеринбург, холманских игорь
Журналисты остались под впечатлением от выступления Холманских в КремлеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских ворвался в федеральную повестку благодаря встрече с главой государства Владимиром Путиным в Москве. Накануне в Кремле прошло заседание оргкомитета «Победа», где Холманских стал одним из докладчиков.

Оргкомитет собирается уже много лет, он посвящен подготовке к празднованию 9 мая. В этом году тема звучала так: «Развитие гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами на государственном и общественном уровнях в целях продвижения объективной исторической и актуальной информации о России, в том числе о ее роли в победе над нацизмом».

Уральского полпреда заметил журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, упомянув его наряду с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, министром культуры Владимиром Мединским и президентом Академии военных наук Махмутом Гареевым.

«Полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских говорил так, что сравнить это можно было только с докладами командующих войсками министру обороны страны на военном параде на Красной площади: дрожали стены Мавзолея, ГУМа и Георгиевского зала. В общем, хотелось прислушаться к каждому слову», — отметил московский журналист.

Он даже привел несколько тезисов из доклада Холманских: «Правда — наше оружие, и не нужно стесняться его использовать!», «Развитие международных гуманитарных связей — процесс объективный, но его нельзя пускать на самотек» и «Публичность оправдала себя: она позволяет муниципалитетам, общественным организациям соотносить свои планы с проводимыми в регионах мероприятиями».

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров