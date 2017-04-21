08:18 21 апреля 2017 0

Журналисты остались под впечатлением от выступления Холманских в Кремле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских ворвался в федеральную повестку благодаря встрече с главой государства Владимиром Путиным в Москве. Накануне в Кремле прошло заседание оргкомитета «Победа», где Холманских стал одним из докладчиков.

Оргкомитет собирается уже много лет, он посвящен подготовке к празднованию 9 мая. В этом году тема звучала так: «Развитие гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами на государственном и общественном уровнях в целях продвижения объективной исторической и актуальной информации о России, в том числе о ее роли в победе над нацизмом».

Уральского полпреда заметил журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, упомянув его наряду с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, министром культуры Владимиром Мединским и президентом Академии военных наук Махмутом Гареевым.

«Полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских говорил так, что сравнить это можно было только с докладами командующих войсками министру обороны страны на военном параде на Красной площади: дрожали стены Мавзолея, ГУМа и Георгиевского зала. В общем, хотелось прислушаться к каждому слову», — отметил московский журналист.

Он даже привел несколько тезисов из доклада Холманских: «Правда — наше оружие, и не нужно стесняться его использовать!», «Развитие международных гуманитарных связей — процесс объективный, но его нельзя пускать на самотек» и «Публичность оправдала себя: она позволяет муниципалитетам, общественным организациям соотносить свои планы с проводимыми в регионах мероприятиями».