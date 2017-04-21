Киркоров хочет выяснить, кто сгоняет россиян на его концерты

08:33 21 апреля 2017 0

Киркоров назвал "сплетней" информацию о том, что зрители приходят на его концерты не по доброй воле Фото: depositphotos.com © URA.RU

Известный российский певец Филипп Киркоров предложил провести опрос среди зрителей, которые приходят на его концерты в Кремле и выяснить, не заставляют ли их насильно слушать его песни. Так поп-исполнитель отреагировал на слухи об олигархе, оптом выкупающем билеты на его выступления.

«Пусть мои „хейтеры“ зашлют своих гонцов на каждое мое предстоящее выступление в Кремле и выборочно поспрашивают у зрителей: а как вы попали на концерт, откуда у вас билеты? Кто вам их подарил, навязал, заставил прийти?» — сказал Киркоров «Известиям».

Ранее появились слухи о том, что аншлаги Киркорову в Кремле обеспечивает олигарх, выкупающий оптом большую часть билетов и затем распространяющий их в качестве благотворительности. Король российской поп-сцены заявил, что слышал о подобной «сплетне» и такие истории сопровождают его на протяжении всей карьеры.

Ранее Киркоров заявил, что уходит из мира большого шоу-бизнеса «в плане громких презентаций и всего прочего». Тем не менее, исполнитель уточнил, что продолжит заниматься музыкой, но больше не будет посещать светские мероприятия.

«Я не сказал, что покидаю шоу-бизнес. Я ухожу от всей этой суеты. Мне гораздо интереснее делать проекты», — цитирует артиста «Федеральное агентство новостей».