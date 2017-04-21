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21 апреля 2017
20 апреля 2017
08:47  21 апреля 2017 0

Brexit могут отменить. Глава Европарламента выступил с официальным заявлением по Великобритании

Приём консульства Британии в Хайяте. Екатеринбург, англия, флаг великобритании
Евросоюз нашел повод не отпускать от себя ВеликобританиюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что процедура Brexit может быть отменена, если британские избиратели на предстоящих досрочных парламентских выборах проголосуют за новый состав правительства.

«Если Великобритания после выборов захочет отозвать [решение о выходе из ЕС], процедура будет очень простой», — цитирует заявление президента Европарламента «Федеральное агентство новостей». Антонио Таяни уточнил, что действие статьи №50 Лиссабонского договора в случае выборов может быть отменено.

Решение о выходе Великобритании из ЕС приняли на референдуме 23 июня прошлого года. Официально процесс Brexit начался 29 марта 2017 года. Как напоминает информагентство Nation News, в соответствии со статьей №50 Лиссабонского договора, Великобритания выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года.

19 апреля парламент страны поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй о досрочных выборах, несмотря на то, что срок полномочий действующего созыва истекает лишь в 2020 году. Досрочные парламентские выборы Мэй объяснила необходимостью сплотить страну на предстоящих переговорах по Brexit. По сообщению «Газеты.Ru», действующий парламент будет распущен в ночь на 3 мая.

Нина Калинина
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