08:47 21 апреля 2017 0

Евросоюз нашел повод не отпускать от себя Великобританию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что процедура Brexit может быть отменена, если британские избиратели на предстоящих досрочных парламентских выборах проголосуют за новый состав правительства.

«Если Великобритания после выборов захочет отозвать [решение о выходе из ЕС], процедура будет очень простой», — цитирует заявление президента Европарламента «Федеральное агентство новостей». Антонио Таяни уточнил, что действие статьи №50 Лиссабонского договора в случае выборов может быть отменено.

Решение о выходе Великобритании из ЕС приняли на референдуме 23 июня прошлого года. Официально процесс Brexit начался 29 марта 2017 года. Как напоминает информагентство Nation News, в соответствии со статьей №50 Лиссабонского договора, Великобритания выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года.

19 апреля парламент страны поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй о досрочных выборах, несмотря на то, что срок полномочий действующего созыва истекает лишь в 2020 году. Досрочные парламентские выборы Мэй объяснила необходимостью сплотить страну на предстоящих переговорах по Brexit. По сообщению «Газеты.Ru», действующий парламент будет распущен в ночь на 3 мая.