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21 апреля 2017
20 апреля 2017
09:50  21 апреля 2017 0

«Старая скрипучая машина». Кудрин считает, что две трети чиновников занимаются непонятно чем

VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, кудрин алексей, жест рукой
Алексей Кудрин оценил работу госуправления в РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Система госуправления в России стала «старой скрипучей машиной», которая постоянно «заезжает не туда». Об этом заявил председатель совета фонда Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Курдин на Красноярском экономическом форуме заявил, что считает систему государственного управления неэффективной, назвав ее старой скрипучей машиной с низкой скоростью. «Не имеет высокой мощности и в общем- то все время мы заезжаем не туда, каждый раз корректируем свое движение, но результат небольшой», — цитирует слова Кудрина RNS.

По мнению Кудрина, только 38% госслужащих занимаются своими прямыми функциональными обязанностями, а остальные занимаются авральными ситуациями. Глава ЦСР отметил, что чиновники выполняют поручения, которые «достаточно хаотичны». По его словам, за последние 6 лет количество поручений президента и правительства увеличилось на 50%, но при этом экономика нисколько не ускорилась.

Нина Калинина
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