09:50 21 апреля 2017 0

Алексей Кудрин оценил работу госуправления в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Система госуправления в России стала «старой скрипучей машиной», которая постоянно «заезжает не туда». Об этом заявил председатель совета фонда Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Курдин на Красноярском экономическом форуме заявил, что считает систему государственного управления неэффективной, назвав ее старой скрипучей машиной с низкой скоростью. «Не имеет высокой мощности и в общем- то все время мы заезжаем не туда, каждый раз корректируем свое движение, но результат небольшой», — цитирует слова Кудрина RNS.

По мнению Кудрина, только 38% госслужащих занимаются своими прямыми функциональными обязанностями, а остальные занимаются авральными ситуациями. Глава ЦСР отметил, что чиновники выполняют поручения, которые «достаточно хаотичны». По его словам, за последние 6 лет количество поручений президента и правительства увеличилось на 50%, но при этом экономика нисколько не ускорилась.