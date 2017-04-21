11:02 21 апреля 2017 0

Ученые обеспокоены стремительностью таяния льдов в Антарктиде ФОТО: Pixabay

Глобальное потепление образовало реки и озера в Антарктиде. Ученые отмечают, что число потоков талой воды на континенте значительно превышает зафиксированное ранее.

В Сети появилось видео, на котором воды южной реки впадают в океан с 130-метровой высоты ледника. Ролик опубликовала международная группа ученых, сообщает информагентство Nation News.

По словам экспертов, этот процесс сохраняет шапку Антарктиды, но при этом повышает уровень Мирового океана. Ученые опасаются, что ледовый покров континента может исчезнуть раньше, чем они ожидали.