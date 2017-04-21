11:25 21 апреля 2017 0

Михаил Горбачев написал для американского журнала Time колонку о Владимире Путине Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Экс-президент СССР Михаил Горбачев написал для американского журнала Time колонку о российском лидере Владимире Путине. Ранее издание включило президента России в список 100 самых влиятельных людей мира.

Как пишет в статье Михаил Горбачев, Путин унаследовал кризис от своего предшественника Бориса Ельцина, при этом он сумел стабилизировать ситуацию в стране, сохранить российское государство и укрепить его экономическое положение. Статью цитирует РБК.

По мнению Горбачева, «ручной контроль» Владимира Путина на начальном этапе управления страной был оправдан. В качестве издержек от такого управления бывший руководитель называет ослабление парламента и судебной системы, гражданского общества, а также снижение независимости СМИ.

«Со временем недостатки стали более очевидными. Экономический рост замедлился еще до ухудшения отношений с Западом и санкций, которые все больше влияют на жизнь», — пишет Горбачев.

Сейчас основными проблемами в России экс-президент СССР называет стагнацию в экономике, снижение уровня жизни, массовую бедность, коррупцию, незаконное обогащение отдельных людей, деградацию образования, здравоохранения и науки. Он отмечает, что президент, обращаясь каждый год с посланием к Федеральному Собранию, говорит об этих проблемах, однако они не могут быть решены, если не изменится система государственного управления.

«Я убежден, что Россия может добиться успеха только через демократию. Россия готова к политической конкуренции, реальной многопартийной системе, справедливым выборам и регулярной ротации правительства», — заявляет Горбачев. Политик также отмечает, что в этих вопросах важную роль играет именно президент.

Американский журнал Time 20 апреля опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира. Как напоминает «Национальная служба новостей», Путин попал в категорию «Лидеры». Вместе с российским президентом в нем оказались президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын