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Главные новости Челябинской области
12:09  21 апреля 2017 0

Мэрию Карабаша оцепили из-за угрозы теракта

Гранотамет в машине Курган, оцепление, служебная собака, полиция
Мэрию Карабаша эвакуировали и оцепили из-за антитеррористических ученийФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Силовики оцепили администрацию челябинского города Карабаш. На месте работают саперы, сотрудники ФСБ, полиции и экстренных служб. К мэрии запрещают подходить, сообщают «URA.RU» очевидцы.

Горожане взволнованны не меньше, чем полтора года назад, когда по тревоге были подняты все спецслужбы и эвакуированы 189 человек из местной школы. В Карабаш даже доставили робота-сапера, который уничтожил коробку, источавшую, как первоначально показал газоанализатор, пары тротила. Как оказалось, тогда это была шутка брата и сестры, 11 и 13 лет. Их родителям выставили счет на полмиллиона рублей.

Сегодняшний инцидент также оказался неопасным. Как сообщил «URA.RU» мэр Карабаша Олег Буданов, утром в пятницу начались антитеррористические учения. По легенде, в здании нашли бомбу. Всех сотрудников эвакуировали из-за угрозы взрыва.

«Отрабатываем действия при обнаружения опасного предмета и угрозе теракта. Прошла эвакуация сотрудников. Работают сотрудники полиции, ФСБ. Все проходит в штатном режиме. К обеду учения закончатся и администрация заработает в штатном режиме», — добавил градоначальник.

Сергей Леонов
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