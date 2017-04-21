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Главные новости Пермского края
12:29  21 апреля 2017 0

«Полиция ставит под угрозу выполнение госзаказа». Глава пермского завода прокомментировал обыски

Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
Заворохин пожаловался на издержки, которые несет предприятие из-за обысков и арестов топ-менеджеровФото: Владимир Андреев © URA.RU

Исполнительный директор пермского завода имени Дзержинского Егор Заворохин пожаловался на издержки, которые несет предприятие из-за обысков и арестов топ-менеджеров. По его словам, силовики срывают госзаказ.

19 апреля должно было пройти судебное заседание по истребованию из чужого незаконного владения стадиона «Дзержинец» и третьей производственной площадки ЗИД, рассказал Егор Заворохин. В тот же день на заводе прошли обыски. Полиция взяла под стражу замдиректора по безопасности Александра Сентябова. На следующий день силовики арестовали юриста завода Анастасию Пятунину.

По словам Заворохина, обыски проводились для возбуждения нового уголовного дела. «Проводимые мероприятия просто парализовали работу предприятия. Главное, что всю истребуемую информацию сотрудники получили еще в 2015 году, причем сам Александр Аркадьевич (Сентябов — прим.ред.) лично привез всю документацию в прокуратуру Перми. Ничего нового ни на заводе, ни в квартирах сотрудников, кроме этих же документов, не изъято», — объясняет на своей странице в Facebook глава ЗИД.

По мнению исполнительного директора завода, полиция специально тянула время, чтобы юристы предприятия не смогли поучаствовать в судебном процессе по защите интересов ЗИД. «В 2015 году полицейские сорвали заключение важного для завода миллиардного заказа, — напомнил Заворохин. — Сейчас вся ситуация с бесконечными уголовными делами ставит под угрозу выполнение государственного заказа, появляется вероятность закрытия завода».

Анна Белкина
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