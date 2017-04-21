В Екатеринбурге будут судить киллера, расстрелявшего генерала Тимониченко

12:37 21 апреля 2017 0

Ранение оказалось неопасным для жизни Тимониченко Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Завершено расследование дела о покушении на бывшего начальника УМВД по Курганской области генерал-майора Бориса Тимониченко. Прокурор подписал обвинительное обвинение.

Дело экс-начальника Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга подполковника Олега Дудко, пытавшегося убить своего бывшего начальника, передано в суд.

«Уголовное дело по обвинению Олега Дудко направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, — сообщила „URA.RU“ старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — Ранее в том же суде началось рассмотрение дела Игоря Казакова, подельника обвиняемого в покушении на генерала».

По версии следствия, 19 февраля 2016 года Олег Дудко с бахилами на руках, чтобы не оставлять отпечатки пальцев, проник в подъезд дома на улице Родонитовой, где живет генерал. Подкараулив его на площадке у лифта, Дудко выстрелил генералу в лицо из пистолета. После этого схватил его сумку, где были два сотовых телефона, паспорт, бумажник с тремя тысячами рублей, и сбежал. Игорь Князев в автомобиле ждал его на улице, и отвез в условленное место. Ранее сообщалось, что в момент покушения Дудко был под действием наркотика.

В бытность Тимониченко начальником УВД Екатеринбург, Олег Дудко служил под его началом Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Известно, что перед покушением Дудко незаконно приобрел пистолет и две ручные осколочные гранаты.

Кроме того, установлено, что у сожительницы Дудко, работавшей арбитражным управляющим, возник конфликт с исполнительным директором банкротившегося предприятия. Дудко вместе с Князевым выследили обидчика, после чего Дудко облил его автомобиль «Тойота Ланд Крузер 200» из канистры с бензином и поджег. Это произошло 4 апреля 2015 года во дворе дома по улице 8 Марта.

«По совокупности, он обвиняется по статьям «покушение на убийство по найму», «умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога», «незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», «кража», «похищение у гражданина паспорта и других важных личных документов» и «незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.