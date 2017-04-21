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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:54  21 апреля 2017 0

Алла Пугачева лишилась волос. «Это настоящий кошмар». ВИДЕО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла
Алла Пугачева показала свои настоящие волосыФото: depositphotos.com © URA.RU

Певица Алла Пугачева решилась публично снять шиньон, представ перед журналистами с довольно жидкими волосами.

Примадонна призналась, что давно вышла из сценического образа, но продолжает тщательно следить за собой ради маленьких детей. Она не хочет, чтобы ее называли бабушкой. «Я вышла из образа артистки Аллы Пугачевой и теперь живу просто как Алла Пугачева», — цитирует певицу портал «Дни.ру».

Пугачева так же призналась, что в 17 лет самостоятельно покрасила свои волосы. «А когда они отрасли, это был настоящий кошмар — черная челка и рыжий затылок», — рассказала певица. Теперь, по ее словам, она доверяет свои волосы только проверенным стилистам.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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