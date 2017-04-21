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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:56  21 апреля 2017 1

Кремль засекретил стягивание войск к границе с Северной Кореей

Путин. Архив, песков дмитрий
Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о стягивании войск к границе с КНДРФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предпочел оставить без комментариев ситуацию со стягиванием российских вооруженных сил к границе с Северной Кореей. Официальный представитель Кремля отметил, что дислокация войск не является публичной темой.

«Вопросы дислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных», — приводит заявление Пескова «Газета.Ru».

Как сообщала накануне британская газета The Daily Mail, Россия занялась укреплением 17-километровой границы с Северной Кореей из опасений, что США нанесут удар по КНДР и поток беженцев хлынет на территорию России. Издание ссылается на видео, на котором три железнодорожных состава, груженных военной техникой, направляются в сторону Приморского края через Хабаровск.

Нина Калинина
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