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21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
14:20  21 апреля 2017 0

Губернатор Кокорин распорядился штрафовать зауральцев за костры

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, тушение огня
Наибольшее количество пожаров в области происходит с третьей декады апреля по вторую декаду маяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Указом губернатора Курганской области Алексея Кокорина с 20 апреля на территории региона объявлен пожароопасный сезон. В данный период отмечается рост количества пожаров, в том числе степных и природных.

Главное управление МЧС по Курганской области напоминает, что сжигание стерни, пожнивных остатков, а также разведение костров на полях и в лесах запрещено. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Размер штрафа для граждан, нарушивших требования пожарной безопасности, составляет от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей, для юридических — от 400 до 500 тыс. рублей. В случае, если возникший пожар уничтожил имущество и повлек гибель людей, сумма штрафа увеличивается для юридических лиц до 1 млн рублей.

Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций также наказывается штрафом: на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. В случае гибели людей виновному грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Сообщить о возгораниях в лесах можно по телефону прямой линии лесной охраны Курганской области 8-800-100-94-00 или региональной диспетчерской службы 8 (3522) 43-63-61, 43-63-51.

Анна Бояркина
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