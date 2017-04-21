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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:04  21 апреля 2017 0

Всех бюджетников и пенсионеров заставят перейти на платежные карты «Мир»

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, платежная система мир
"Мир" будет у всех бюджетников и пенсионеровФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на платежные карты «Мир» принят Госдумой в третьем чтении. С 1 июля при обращении бюджетников за открытием нового счета, предусматривающего использование карт для получения денег, банки обязаны будут выдавать карту «Мир».

Кроме того, до этого же времени кредитные организации обязаны будут обеспечить прием карт «Мир» во всех расчетных устройствах, в том числе и банкоматах, сообщает «Утро.ру».

Работающих бюджетников переведут на карты «Мир» до 1 июля 2018 года. Пенсионерам заменят карты постепенно, но не позже 1 июля 2020 года.

Как писала «Национальная служба новостей», по данным ВЦИОМ, 70% россиян заявили, что не планируют заводить карту «Мир». 17% из них сообщили, что очень мало знают о новинке, поэтому не понимают, какие в ней плюсы. В то же время 20% не понимают, зачем им заводить карту «Мир».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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