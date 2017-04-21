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Главные новости Тюменской области
15:43  21 апреля 2017 0

В Тюмени в выходные не пустят транспорт в центр города

Мощи святого князя Владимира. Тюмень, церковь, крестный ход
Крестный ход перекроет центр Тюмени 23 апреляФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени в воскресенье, 23 апреля, будет перекрыто автомобильное движение в центре города. Причиной станет крестный ход, который пройдет по историческому центру от Знаменского кафедрального собора.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, движение будет перекрыто на час — с 11 до полудня. Крестный ход в христианский праздник Фомино воскресенье отправится от Знаменского собора с улицы Семакова, пройдет по улицам Ленина, Челюскинцев, Володарского и вернется на Семакова.

Чиновники попросили автомобилистов быть внимательными при движении по центру города.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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