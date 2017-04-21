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Главные новости Тюменской области
15:48  21 апреля 2017 0

Тюменцам запретили ходить в лес. Нарушители заплатят до полумиллиона рублей

Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, пожар, трава, огонь
В целях пожарной безопасности тюменцам запретили ходить в лесФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменцам запретили заходить в лес и жечь сухую траву. В регионе с 28 апреля вводится особый противопожарный режим, соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Якушев.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, тюменцам запретили посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор на территории городов и сел. Нарушителям придется платить штраф: граждане могут лишиться до пяти тысяч рублей, должностные лица — до 40 тысяч, юрлица — до полумиллиона.

Якушев попросил тюменцев отнестись с пониманием к суровым запретам. «Это вынужденная мера, — пояснил он. — Преобладающее число возгораний в лесу по-прежнему происходит по вине человека в результате неосторожного обращения с огнем».

Надежда Карташова
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