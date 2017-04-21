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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:17  21 апреля 2017 1

Лидер «Воплей Видоплясова» объяснил слова о гетто для русскоязычных

Майдан. Киев. Украина. 23.02.2014, флаг украины, майдан
Скрипка считает, что Украина живет в искаженном миреФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Солист группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка объяснился по поводу слов о том, что неспособных выучить украинский язык людей нужно изолировать в специальное гетто с диагнозом «дебилизм». Высказывание музыканта накануне разошлось в СМИ.

«Мы на Украине живем в искаженном мире. Украиноязычные граждане не имеют достаточно книг на украинском, фильмов, интернет-контента, отсутствует возможность общаться, обучать и воспитывать детей, — написал Скрипка на своей странице в социальной сети Facebook. — Украиноязычные украинцы живут в своем маленьком бесправном гетто». Музыкант заявил, что законы соседей не разрешают перейти границу России без сертификата о русском языке и предложил дать образовательную поддержку русскоговорящим украинцам. Скрипка напомнил, что в разных европейских странах закон требует от граждан и эмигрантов знания языка. Его возмущает, что Украина якобы «заставляет любить русский мир», пишет агентство Nation News.

При этом Скрипка принес извинения за высказывание, которое, по его словам, ему приписали. «Я бы хотел извиниться перед теми людьми, которых я задел и обидел словами, которые я не говорил, — заявил музыкант в разговоре с „Национальной службой новостей“. — Естественно, я этого не хотел, я люблю и глубоко уважаю людей и русскоговорящих, и франкоговорящих, и англоговорящих». Скрипка добавил, что люди имеют право говорить на своем родном языке. «И мы, украиноговорящие люди, имеем право это делать. Нас надо тоже уважать», — подчеркнул солист «Воплей Видоплясова».

Татьяна Трушина
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