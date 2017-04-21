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21 апреля 2017
20 апреля 2017
16:23  21 апреля 2017 0

К Земле приближаются сразу пять потенциально опасных астероидов

Астероиды пролетят на расстоянии видимости с ЗемлиФото: maxpixel

Сразу пять небесных тел пролетят в ближайшие три дня мимо нашей планеты. По мнению астрономов, угрозы для землян они не представляют.

«Два метеорита пролетят мимо нашей планеты завтра, 22 апреля, а 24 апреля мимо Земли пролетят с разницей в несколько минут сразу три астероида, — рассказал „URA.RU“ астроном Владилен Санакоев. — Но все они пролетят на достаточно большом расстоянии, и опасаться нам нечего».

Тем не менее, на сайтах астрономов эти космические тела называют потенциально опасными.

Начнется с того, что в 22 апреля в 16.40 по Гринвичу на расстоянии 978 тыс. километров от Земли пролетит метеорит «2016 JP» размером около 340 метров. Вскоре после этого в 17.03 на расстоянии 1.437 млн километров промчится астероид «2017 HD» размером 25 метров.

24 апреля метеориты полетят один за другим в течение часа. В 09.07. на расстоянии 1.377 млн километров пролетит «2017 HB1», его размер порядка 34 метров. В 09.52 появится «2017 FH101» размером около 180 метров. Он пролетит на расстоянии 720 тыс. километров. Почти сразу вслед за ним в 09.56 20-метровый метеорит «2017 HY» пролетит на расстоянии 1.243 млн километров от Земли.

Александр Лукманов
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