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21 апреля 2017
20 апреля 2017
17:06  21 апреля 2017 0

Зауральские школьники насильно переводят бабушек через дорогу. ВИДЕО

Концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Курган., пенсионерка, бабушка
Оказалось, что бабушке нужно было совсем в другую сторону (архивное фото)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Забавная видеозапись, на которой дети помогают перейти дорогу престарелой женщине, появилась в группе «Курган LIVE» социальной сети «ВКонтакте». Судя по всему, события разворачиваются в селе Глядянском Притобольного района Курганской области.

Видео снято случайным свидетелем с помощью автомобильного регистратора. На нем запечатлено, как девочка помогает бабушке перейти дорогу. Вторая в это время снимает происходящее на камеру мобильного телефона.

Самое интересное начинается после того, как пешеходы завершили переход проезжей части: бабушка, которой помогли перейти через проезжую часть, разворачивается и идет обратно, только уже без посторонней помощи. Помогавшая ей девочка несколько раз порывается снова прийти на помощь, но уходит, так и не решившись на это. Перейдя самостоятельно дорогу, пожилая женщина уходит вместе с еще одной девочкой, ожидавшей ее все это время. Видимо, это была ее внучка.

Судя по тому, что запись сделана в преддверии Дня Победы, школьники могли снимать видео о том, как они помогают ветеранам.

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.Ru»
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