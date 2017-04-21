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21 апреля 2017
20 апреля 2017
17:27  21 апреля 2017 0

Чернецкий получил новый пост. От него будет зависеть судьба областного проекта

Интервью с Аркадием Чернецким. Екатеринбург, чернецкий аркадий
Чернецкий будет определять победителя в номинации "Человек №1"Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сенатор Аркадий Чернецкий вошел в состав экспертного совета новой ежегодной премии уральских промышленников и предпринимателей «Премия №1». По итогам 2016 года он определит победителя в номинации «Человека №1».

В пресс-службе Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области нашему агентству рассказали, что всего в экспертный совет вошли восемь человек, кроме Чернецкого это:

— гендиректор группы «Синара» Михаил Ходоровский — председатель в номинации «Промышленника №1»,

— владелец компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский — председатель в номинации «Предприниматель №1»,

— министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских, — председатель в номинации «Инвестор №1»,

— первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов — председатель в номинации «Чиновник №1»,

— президент Уральской ТПП Андрей Беседин — председатель в номинации «Экспортер №1»,

— председатель Совета главных конструкторов Свердловской области Леонид Шалимов — председатель в номинации «Профессионал №1»,

— главный редактор бизнес-портала «РБК-Екатеринбург» Богдан Кульчицкий — председатель в номинации «Материал №1».

«Экспертный совет уже приступил к отбору заявок от соискателей премии, которые продолжают поступать. Номинанты будут объявлены в начале мая на официальном сайте премии», — отметили в пресс-службе СОСПП.

«Премия №1» — новая ежегодная региональная бизнес-премия, соучредителями которой в 2016 году стали Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей и Уральская торгово-промышленная палата. Первое вручение пройдет 25 мая — в канун Всероссийского дня предпринимателя. Церемония состоится в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета.

Сергей Дианов
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