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Главные новости Тюменской области
19:17  21 апреля 2017 0

Тюменские прокуроры рассказали о своих доходах. Имя самого богатого предсказуемо

Последнее заседание Тюменской областной думы пятого созыва. Тюмень
Прокурор Тюменской области Владимир ВладимировФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменская прокуратура отчиталась о доходах за 2016 год. Самым состоятельным оказался прокурор области Владимир Владимиров.

Из размещенных на сайте прокуратуры материалов следует, что прокурор региона заработал за прошлый год 3 228 546 рублей. В собственности Владимирова находится квартира площадью 94,2 кв. м. Ездит прокурор на «Хонде ЦР-В» 2014 года. Доход супруги областного прокурора больше, чем у ее мужа, он составил 4 387 065 рублей, их которых 3 304 093 — выходное пособие. Она владеет дачным домом с земельным участком в 1200 кв. м. и автомобилем «Опель-Мокка».

Заместители прокурора области заработали меньше своего шефа в среднем на миллион рублей. Первый зам Роман Тютюник заработал 2 283 572 рубля, в том числе он получил 33 800 рублей по страховому случаю и премию в 50 000 рублей, в распоряжении зампрокурора автомобиль «Субару-Импреза» 2007 года выпуска. Доход супруги Тютюника составил 1 138 258 рублей. В собственности первого заместителя прокурора квартира в 45, 1 кв. м. В равных долях он делит ее с супругой и одной из четырех дочерей. Две из которых в свою очередь делят доли в еще одной квартире, площадью 88,3 кв. м.

Заместитель прокурора области Руфат Биктимеров заработал 2 012 309 рублей, в том числе от продажи дома с земельным участком 600 тыс. В собственности у него не большая квартира в 17, 7 кв м. В собственности четы Биктимеровых автомобиль «Тойота РАВ 4». Также Биктимеровы пользуются квартирой с площадью 101 кв. м.

Владимир Балтунов
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