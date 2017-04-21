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21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
19:35  21 апреля 2017 0

Самый богатый бизнесмен России с ямальским активами получил новый пост

Кобылкин, Неелов и чуть-чуть инаугурация, михельсон леонид
В мае Леонид Михельсон будет назначен предправления на новый срокФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Леонид Михельсон вновь выбран председателем правления «Новатэк». Об этом сообщается в отчетных документах компании. Срок его полномочий — пять лет с 25 мая 2017 года.

В совет директоров компании войдут Андрей Акимов (предправления «Газпромбанк»), Майкл Боррелл (представитель «Тоталь»), Буркхард Бергманн (председатель набсовета Accumulatoren-werke Hoppecke), Робер Кастень (член СД компаний SOCIETE GENERALE, VINCI и SANOFI), Леонид Михельсон, Александр Наталенко (заслуженный геолог России), Виктор Орлов (президент РосГео), Геннадий Тимченко (член СД ПАО «СИБУР Холдинг), Андрей Шаронов (президент Московской школы управления СКОЛКОВО).

Г-н Наталенко избран председателем совета. «Совет директоров также принял решение изменить количественный состав правления «Новатэк», уменьшив его до 11 человек. Были досрочно прекращены полномочия Олега Карпушина и Кирилла Яновского. В правление был избран директор по производству Сергей Васюнин.

«Новатэк» зарегистрирован в Тарко-Сале (ЯНАО). На днях Forbes опубликовал рейтинг самых богатых бизнесменов. Первую строчку в нем занял Леонид Михельсон.

Юлия Фролова
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