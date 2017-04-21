Окончание суда над Цыбко ознаменовалось жалобой в ФСБ

19:25 21 апреля 2017 0

Константин и Нина Цыбко пожалуются на челябинских сотрудников ФСБ в службу собственной безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Озерский горсуд объявил перерыв до 10 мая в разбирательстве по делу челябинского экс-сенатора Константина Цыбко. Сразу после праздников пройдут прения, затем обвиняемый выступит с последним словом и будет вынесен вердикт, передает корреспондент «URA.RU».

На последнем заседании, где стороны представляли доказательства, прокуратура просила приобщить справку о командировках Цыбко, его служебном автомобиле, письмо начальника службы безопасности «Вымпелкома» и другие, заверенные печатью УФСБ по Челябинской области и подписью бывшего начальника 1-го отделения отдела экономической безопасности УФСБ по Челябинской области Олега Кузьмина.

Суд отказался приобщать эти документы, поскольку они заверены неправомочным лицом. «В документах, якобы из Совфеда, указаны командировки в города, где я никогда в жизни не был. Мне приписан автомобиль BMW моего бывшего коллеги Руслана Гаттарова. У меня тогда была машина марки „Шкода“. Самое интересное — письмо начальнику службы безопасности „Вымпелкома“ с просьбой дать информацию в рамках уголовного дела по абоненту. Но не называется абонент. В ответе говорится, что невозможно определить, был ли абонент по таким-то адресам. Даже судья удивилась, откуда „Вымпелком“ угадал, о ком шла речь в запросе. А главное — Кузьмин уже полгода работает помощником начальника налоговой инспекции», — объяснил Цыбко причину отказа суда приобщать документы к материалам дела.

Бывший сенатор намерен привлечь Кузьмина к ответственности. Жалоба в службу собственной безопасности ФСБ также намерена подать мама бывшего члена Совета федерации Нина Цыбко. К делу ее сына приобщена справка о том, что она якобы является руководителем и учредителем нескольких компаний, получала с них доход. Но доход был небольшой. И это должно было доказывать, что квартиру в Москве родители Цыбко купили на деньги со взятки их сына.

«Мама представила справку из налоговой, согласно которой она с 2007 по 2012 официально заработала 120 млн. За несколько лет до этого она продала три квартиры в центре Екатеринбурга, дачу, земельный участок и вложила в управляющую компанию, работающую на рынке ценных бумаг и долговых обязательств. Сейчас она пенсионерка. И намерена разобраться, почему в справке за подписью замначальника УФСБ Дмитрия Пермякова она указана учредителем каких-то фирм-однодневок. Будем обращаться в службу собственной безопасности, чтобы пресечь преступления бывших сотрудников ФСБ ахримеевского периода [Игорь Ахримеев, руководил УФСБ до декабря 2016 года]», — заявил Цыбко.

На 10 мая назначены прения. Первой выступит сторона обвинения. Вместо сотрудниц надзорного ведомства, участвовавших во время разбирательства, вступать будет зампрокурора области Евгений Саломатов.