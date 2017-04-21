Суд в США приговорил сына депутата Госдумы к 27 годам тюрьмы

23:19 21 апреля 2017 1

Селезнев проведет в тюрьме почти 30 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сына депутата Госдумы Валерия Селезнева, Романа, приговорили к 27 годам тюрьмы. Такой приговор вынес федеральный суд в Сиэтле по делу о кибермошенничестве, пишет РИА «Новости».

Селезнев назвал себя политзаключенным и попросил помощи у российского правительства, пишет РИА «Новости». Отмечается, что прокуроры требовали дать россиянину 30 лет лишения свободы, у суда была возможность назначить Селезневу любой срок — вплоть до пожизненного.

Присяжные еще в августе 2016 года признали Селезнева виновным по 38 из 40 пунктов обвинения. Обвинение заявило, что россиянин нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Согласно данным прокуратуры, в компьютере россиянина хранились 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего он похитил почти три миллиона номеров.

Сам Селезнев в преддверии вынесения приговора написал письмо с признательными показаниями и просьбой его простить, передает телеканал 360. «Я, Роман Селезнев, хочу сказать: я неправ и извиняюсь. Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы, — говорилось в признательном послании. — Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу». Однако суд в Сиэтле отказался принять во внимание признательные показания Селезнева, отмечает «Национальная служба новостей».

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. В июле 2014 года молодого человека взяли агенты американской Секретной службы на Мальдивских островах и вывезли в США. Защита, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали случившееся похищением и нарушением норм международного права.

По данным Министерства внутренней безопасности США, Роман Селезнев действовал под псевдонимом Track 2 и взламывал сайты различных американских учреждений, получал данные о кредитных картах и перепродавал их.