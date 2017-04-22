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22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:00  22 апреля 2017 0

США направили в Японское море авианосную ударную группу ВМС

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабли, военный корабль
Присутствие военных кораблей называют необходимой мерой для «поддержания мира и стабильности»Фото: Pixabay

Авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson придет в Японское море в ближайшие дни. Об этом заявил вице-президент Штатов Майкл Пенс.

Заявление прозвучало в ходе переговоров с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом. Присутствие авианосца в Японском море в Штатах называют необходимой мерой для «поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Пенс отметил, что США намерены оказывать экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею, так как ее действия угрожают безопасности региона и потенциально угрожают континентальной территории Штатов, сообщают «Известия».

В свою очередь, премьер-министр Австралии призвал Китай воспользоваться своим «гигантским влиянием» на Пхеньян, чтобы заставить его отказаться от развития ракетной и ядерной программ, сообщает ТАСС.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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