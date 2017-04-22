Бывшего советника Трампа обвинили в связях с «агентами из России»

12:32 22 апреля 2017 0

Картер Пейдж раскритиковал политику США в отношении России Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Бывшего советника президента США Дональда Трампа Картера Пейджа обвинили в связях с некими российскими спецслужбами. По заявлению ФБР, летом 2016 года агенты спецслужб из России с помощью Пейджа пытались «внедриться в предвыборную кампанию» Трампа.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации, ФБР предположило, что Пейджа скомпрометировали после его выступления в Москве в июле прошлого года. Бывший советник тогда раскритиковал политику США в отношении России. По мнению представителей ФБР, Пейдж мог поддерживать контакты с российскими агентами как в самой России, так и на территории США, сообщает информагентство Nation News.