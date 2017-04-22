{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:18  22 апреля 2017 0

Дворкович согласился, что нельзя допускать к работе сотрудников без медосмотра

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, дворкович аркадий
По мнению вице-премьера, регулярно проверять здоровье должны все, независимо от места работыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Аркадий Дворкович согласен с предложением не допускать к работе сотрудников, не прошедших плановое медицинское обследование. Об этом вице-премьер РФ заявил в ходе Красноярского экономического форума.

Дворкович подчеркнул, что медосмотр должны проходить все, независимо от места работы. «Это должно быть и на предприятиях Росатома, и в Министерстве экономического развития, и на спортивной площадке», — приводит РИА «Новости» высказывание Дворковича.

Вопрос о необходимости побуждать людей к регулярной проверке собственного здоровья был поднят в ходе подведения итогов работы дискуссионных площадок форума. В качестве примера был приведен Росатом, на предприятиях которого магнитный пропуск перестает действовать, если сотрудник вовремя не побывал у врача.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров