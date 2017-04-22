15:18 22 апреля 2017 0

По мнению вице-премьера, регулярно проверять здоровье должны все, независимо от места работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аркадий Дворкович согласен с предложением не допускать к работе сотрудников, не прошедших плановое медицинское обследование. Об этом вице-премьер РФ заявил в ходе Красноярского экономического форума.

Дворкович подчеркнул, что медосмотр должны проходить все, независимо от места работы. «Это должно быть и на предприятиях Росатома, и в Министерстве экономического развития, и на спортивной площадке», — приводит РИА «Новости» высказывание Дворковича.

Вопрос о необходимости побуждать людей к регулярной проверке собственного здоровья был поднят в ходе подведения итогов работы дискуссионных площадок форума. В качестве примера был приведен Росатом, на предприятиях которого магнитный пропуск перестает действовать, если сотрудник вовремя не побывал у врача.