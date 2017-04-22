Бумажные трудовые книжки в России уйдут в прошлое

17:09 22 апреля 2017 0

Переход на электронные трудовые книжки обсуждается в России уже давно Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU

Бумажные трудовые книжки в России скоро уйдут в прошлое; им на смену придут электронные. Об этом в ходе Красноярского экономического форума заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, переход произойдет после того, как сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) закончат составлять единый реестр физических лиц.

«Это уже не прорывная идея. Очевидно, что это практически уже произошло в реальности. От печатей юрлиц мы уже фактически ушли и от трудовых книжек уйдем, я думаю», — приводит ТАСС словам Дворковича.

В настоящее время ФНС объединяет свои информационные базы по физическим лицам с базами Пенсионного фонда, который передал в налоговую службу полномочия по администрированию страховых взносов, сообщает «РТ на русском». Глава Роструда Всеволод Вуколов уже заявил, что переход на электронные трудовые книжки должен быть организован в добровольном порядке.

В то же время заместитель генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Павел Гудков призвал к полному отказу от трудовых книжек, будь то в бумажном или в электронном варианте.

«Они не нужны в электронном виде, не только в бумажном. Если нужно как-то учитывать трудовые навыки, компетенции и так далее — что, кстати, трудовые книжки никак не решают — надо что-то новое строить», — заявил Гудков.

Трудовая книжка — официальный документ работника, в нем содержится персональная информация и сведения о трудоустройстве. Как напоминает ТАСС, переход на электронные трудовые книжки обсуждается достаточно давно. В частности, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров полагает, что электронные трудовые книжки россиян могут быть интегрированы с порталом госуслуг.