В Ялте открыли памятник американскому президенту

18:21 22 апреля 2017 0

Бюст Франклина Рузвельта полвека хранился в музейных запасниках Фото: Wikimedia

В Ялте торжественно открыли памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту, участнику Ялтинской конференции 1945 года. Событие приурочили к традиционному празднованию Дня улицы Рузвельта.

Имя президента США с 60-х годов прошлого века носит одна из старейших улиц Ялты. Городские власти назвали ее так об участии президента США в Ялтинской конференции 1945 года, собравшей лидеров стран антигитлеровской коалиции — России, Великобритании и США

Как сообщает портал «Русская планета», памятник представляет собой бюст Франклина Делано Рузвельта, который был изготовлен еще полвека назад и все это время хранился в запасниках местного музея. Мэр Ялты Андрей Ростенко отметил, что памятник «установлен с учетом заслуг Франклина Рузвельта в сохранение мира в XX веке». Инициатива открыть памятник принадлежит общественности.

Как отмечает ТАСС, Ялтинская конференция проходила в Ливадийском дворце. Здесь же разместилась и делегация США — самая многочисленная из всех. Рузвель, после перенесенного полиомиелита передвигавшийся в инвалидной коляске, был очарован красотами Ливадии и даже попросил у Сталина, то ли в шутку, то ли всерьез, продать ему дворец.

Итогом Ялтинской конференции считается установление новых границ мира и послевоенного миропорядка, а также появление нового международного института — Организации Объединенных Наций.