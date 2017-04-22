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22 апреля 2017
18:32  22 апреля 2017 0

Судья тремя удалениями игроков «Урала» спас «Зенит» от позора на открытии скандальной арены

Чемпионат России по футболу. Сезон 2016/2017. ФК Урал - ФК Уфа. Екатеринбург, травма на поле, футбол, фк урал
Встреча в городе на Неве закончилась со счетом 2:0 в пользу "Зенита"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Футбольный клуб «Урал» проиграл питерскому «Зениту» в матче-открытии стадиона «Крестовский». Встреча в городе на Неве закончилась со счетом 2:0 и была примечательна удалениями сразу трех игроков свердловской команды. В составе сине-бело-голубых отличились Бранислав Иванович (86-я минута) и Йоан Молло (90-я минута).

Матч стал первым в истории новой арены. Поэтому для игроков «Зенита» было делом принципа победить и порадовать своих болельщиков. За встречей из вип-ложи наблюдал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Но первую половину матча «Урал» не уступал соперникам ни в скорости, ни в количестве опасных моментов и имел все шансы испортить праздник питерцам.

Однако натиск екатеринбуржцев был остановлен сразу тремя красными карточками. На 60-й минуте после жесткого подката был удален с поля Эрик Бикфалви. Роман Павлюченко подскочил к судье и начал с ним активно спорить, за что тоже получил красную карточку. А на 86-й минуте, после первого забитого мяча, Роман Емельянов устроил стычку с Артемом Дзюбой и также был удален с поля. Оставшись ввосьмером против одиннадцати зенитовцев, «шмели» потеряли все шансы на победу.

«Крестовский» является одним из самых дорогих стадионов в мире, его строительство затянулось почти на десять лет. Планировалось, что объект обойдется в 6,7 млрд рублей, но в итоге ценник вырос до 42,8 млрд рублей. Но стоимость арены может оказаться еще больше. В Управлении Федеральной антимонопольной службы за четыре дня до матча сказали, что очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты, сообщил портал «Чемпионат».

Примечательно, что в 2015 году «Зенит» играл против «Урала» на открытии «СКБ-Банк Арены» в Екатеринбурге. Тогда «шмели» проиграли со счетом 4:1.

2 мая «Урал» сыграет в финале Кубка России против «Локомотива». Удаления в матче чемпионата России никак не скажутся на составе «Урала» в Кубке.

Сергей Дианов
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