18:32 22 апреля 2017 0

Встреча в городе на Неве закончилась со счетом 2:0 в пользу "Зенита" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Футбольный клуб «Урал» проиграл питерскому «Зениту» в матче-открытии стадиона «Крестовский». Встреча в городе на Неве закончилась со счетом 2:0 и была примечательна удалениями сразу трех игроков свердловской команды. В составе сине-бело-голубых отличились Бранислав Иванович (86-я минута) и Йоан Молло (90-я минута).

Матч стал первым в истории новой арены. Поэтому для игроков «Зенита» было делом принципа победить и порадовать своих болельщиков. За встречей из вип-ложи наблюдал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Но первую половину матча «Урал» не уступал соперникам ни в скорости, ни в количестве опасных моментов и имел все шансы испортить праздник питерцам.

Однако натиск екатеринбуржцев был остановлен сразу тремя красными карточками. На 60-й минуте после жесткого подката был удален с поля Эрик Бикфалви. Роман Павлюченко подскочил к судье и начал с ним активно спорить, за что тоже получил красную карточку. А на 86-й минуте, после первого забитого мяча, Роман Емельянов устроил стычку с Артемом Дзюбой и также был удален с поля. Оставшись ввосьмером против одиннадцати зенитовцев, «шмели» потеряли все шансы на победу.

«Крестовский» является одним из самых дорогих стадионов в мире, его строительство затянулось почти на десять лет. Планировалось, что объект обойдется в 6,7 млрд рублей, но в итоге ценник вырос до 42,8 млрд рублей. Но стоимость арены может оказаться еще больше. В Управлении Федеральной антимонопольной службы за четыре дня до матча сказали, что очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты, сообщил портал «Чемпионат».

Примечательно, что в 2015 году «Зенит» играл против «Урала» на открытии «СКБ-Банк Арены» в Екатеринбурге. Тогда «шмели» проиграли со счетом 4:1.

2 мая «Урал» сыграет в финале Кубка России против «Локомотива». Удаления в матче чемпионата России никак не скажутся на составе «Урала» в Кубке.