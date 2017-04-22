Доходы главы РЖД выросли вдвое

19:10 22 апреля 2017 0

Президент ОАО РЖД Олег Белозеров заработал в 2016 году 172,9 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Доходы президента ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова в 2016 году составили 172,9 миллиона рублей.

В декларации Белозеров указал, что не имеет в собственности недвижимого и движимого имущества. Квартира в Москве площадью 193 кв. м находится у него в бессрочном пользовании.

Доход жены Белозерова значительно скромнее — 22,8 миллиона рублей за год. Она владеет квартирой в Москве, тремя автомобилями и машиноместом в 14,4 кв. метра, сообщает портал «Русская планета».

В 2015 году доходы Олега Белозеров составляли 86,2 млн рублей. То есть, в 2016-м он заработал в два раза больше.

В РЖД пояснили, что доход Белозерова обусловлен итогами работы компании в 2016 году, сообщает ТАСС. Она добилась двадцатикратного увеличения чистой прибыли — в первую очередь за счет оптимизации расходов и сокращения неэффективных затрат более чем на 90 млрд рублей.