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22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:10  22 апреля 2017 0

Доходы главы РЖД выросли вдвое

Гайдаровский форум-2016. Второй день. Москва., белозеров олег
Президент ОАО РЖД Олег Белозеров заработал в 2016 году 172,9 млн рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Доходы президента ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова в 2016 году составили 172,9 миллиона рублей.

В декларации Белозеров указал, что не имеет в собственности недвижимого и движимого имущества. Квартира в Москве площадью 193 кв. м находится у него в бессрочном пользовании.

Доход жены Белозерова значительно скромнее — 22,8 миллиона рублей за год. Она владеет квартирой в Москве, тремя автомобилями и машиноместом в 14,4 кв. метра, сообщает портал «Русская планета».

В 2015 году доходы Олега Белозеров составляли 86,2 млн рублей. То есть, в 2016-м он заработал в два раза больше.

В РЖД пояснили, что доход Белозерова обусловлен итогами работы компании в 2016 году, сообщает ТАСС. Она добилась двадцатикратного увеличения чистой прибыли — в первую очередь за счет оптимизации расходов и сокращения неэффективных затрат более чем на 90 млрд рублей.

Наталья Володина
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