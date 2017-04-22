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22 апреля 2017
Главные новости Москвы
21:16  22 апреля 2017 0

Российский военнослужащий погиб в Армении

Клипарт. Призывники. Челябинск., армия, обувь, берцы
Подозреваемый в убийстве российского военнослужащего задержанФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Гюмри в Армении убит российский военнослужащий. Тело мужчины было обнаружено днем 22 апреля у магазина на Курской площади. Вызванные медики зафиксировали смерть пострадавшего.

Как передает ТАСС со ссылкой на управление информации и по связям с общественностью полиции Армении, на погибшем была российская военная форма. По предварительным данным, он служи на российской военной базе.

Подозреваемый в убийстве уже задержан.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. Основная часть базы находится в Гюмри.

Наталья Володина
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