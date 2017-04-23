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23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
10:29  23 апреля 2017 0

Ким Чен Ын пригрозил Австралии ядерным оружием

Открытая лицензия 15.07.2015. Ким Чен Ын., ким чен ын
Лидер КНДР внес Австралию в черный список за сотрудничество с СШАФото: Petersnoopy/Flickr

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал применить ядерное оружие против Австралии, если она будет следовать политическому курсу США в отношении Северной Кореи.

Все, кто находится в черном списке Ким Чен Ына, подчеркнул лидер Северной Кореи, будут уничтожены ядерным ударом. Если Австралия и дальше будет подавлять КНДР и стараться изолировать ее, то также попадет в этот черный список.

Заявление Ким Чен Ына уже назвали ультиматумом, отмечает информагентство Nation News. Накануне министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что видит серьезную угрозу в лице КНДР.

Как напоминает РИА «Новости», ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, после испытаний Пхеньяном ядерного оружия и запуска баллистических ракет.

В начале марта 2017 года КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Японии. В ответ на это США разместили в Южной Корее зенитный ракетный комплекс THAAD. В ближайшее время в Японское море должна прибыть ударная авианосная группа ВМС США.

Наталья Володина
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