Лолиту сняли с поезда украинские пограничники

14:53 23 апреля 2017 0

Певица ехала на Украину навестить заболевшего ребенка Фото: Википедия

Певицу Лолиту Милявскую не пустили на Украину. Местные пограничники сняли ее поезда в Конотопе под предлогом того, что артистке запрещен въезд в страну.

«Меня в Конотопе в четыре утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину, — сообщила певица на своей странице в Facebook. — Вот, пересаживаюсь сразу на другой поезд».

Артистка отметила, что въезд на Украину ей запретили из-за посещения Керчи в 2015 году, передает «РТ на русском».

Позже певица разместила еще один пост, в котором рассказала, что едет на поезде «Одесса—Москва» и упомянула о тактичности украинских пограничников. Свое видеообращение Лолита частично записала на украинском языке.