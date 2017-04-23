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23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:19  23 апреля 2017 0

В Биробиджане толпа попыталась отбить у сотрудников Росгвардии местного оппозиционера

Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, спецподразделение, росгвардия, собр, омон, бойцы
В Биробиджане возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органовФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Биробиджане возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудников Росгвардии в ходе конфликта местных жителей и силовиков на улице Комбайностроителей.

Как сообщает «Московский комсомолец», сотрудники правоохранительных органов пытались задержать предпринимателя Ивана Проходцева, который также является лидером местной оппозиции и организатором протестных акций. За Проходцева вступились рабочие одного из предприятий. Итогом стала массовая драка между силовиками и местными жителями.

По сообщению Следственного комитета, представители правоохранительных органов при силовой поддержке сотрудников СОБР проводили следственные действия — обыск жилища Проходцева.

Как отмечает издание, возле дома Проходцева собрались более 50 человек, работники предприятия Проходцева, которые прибыли к месту следственных действий на автобусе. Толпа пошла на стоявших в оцеплении силовиков. Сотрудники Росгвардии применили против рабочих приемы рукопашного боя.

Начальник городской полиции, который пробовал утихомирить разбушевавшуюся толпу, был встречен бранными словами. Когда хулиганов попытались задержать, вспыхнула новая потасовка.

В результате инцидента пострадали три человека, в том числе одна женщина. Иван Проходцев и его сын все-таки были задержаны.

Личности тех, кто непосредственно участвовал в беспорядках, сейчас устанавливаются. Также определяется степень тяжести нанесенных бойцам Росгвардии повреждений.

Виктор Жуков
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