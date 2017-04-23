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23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:32  23 апреля 2017 0

«Дайте людям возможность распоряжаться собственной жопой». Собчак призвала Путина «понять и принять» геев

Персоны, собчак ксения
Ксения Собчак рассказала Путину о проблемах ЛГБТ-сообществаФото: Алексей Гущин © URA.RU

Новое телеобращение Ксении Собчак к президенту России Владимиру Путину касается проблем ЛГБТ-сообщества в России, в том числе — конфликта «Новой газеты» и чеченских властей из-за публикаций о преследовании геев в республике.

Телеведущая призвала государство «понять и принять» гомосексуалистов и не «лезть в трусы своим гражданам». «Геи — это не смешно, это трагедия людей, живущих в крайне враждебном окружении», — отметил Собчак.

Владимир Путин, считает Ксения Собчак, мог бы своим волевым решением прекратить в стране дискуссию о том, что можно, а чего нельзя представителям ЛГБТ, в том числе и в Чечне. А реакция руководства Чечни и духовной общественности, а также некоторых политиков (Виталия Милонова, например, известного своей нетерпимостью к представителям сексуальных меньшинств) на расследование «Новой газеты» сильно отдает средневековьем, подчеркнула она.

Телеведущая также напомнила Владимиру Путину, что он признал, что «работает с такими людьми и награждает их за добросовестную работу».

Свое выступление на телеканале «Дождь» Ксения Собчак эффектно завершила фразой великой Фаины Раневской — надо уже дать людям возможность «распоряжаться собственной жопой».

Виктор Жуков
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