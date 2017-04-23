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23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:34  23 апреля 2017 0

Невеста Баскова провалилась сквозь сцену на концерте в Воронеже

В результате инцидента девушка поцарапала ногуФото: РИА Новости/Евгений Биятов

Невеста Николая Баскова Софи Кальчева в буквальном смысле ушла под землю во время концерта в Воронеже. Во время совместного с женихом исполнения песни «Ты мое счастье» девушка провалилась сквозь трехэтажный подиум.

Как передает «Комсомольская правда», зрители подумали, что исчезновение певицы — эффектный режиссерский прием. Однако Николай Басков сильно встревожился, попросил выключить музыку и стал звать невесту. Девушка появилась буквально через несколько секунд — но уже из-за кулис.

Артисты не стали прерывать концерт, переведя неприятный инцидент в шутку.

«Я немножко оступилась, каблуки у меня 12 см, не удержалась и упала, — рассказала КП Софи Кальчева. — Падение произошло очень удачно, я „приземлилась“ на мягкое место, ничего не сломала, даже каблуки остались целы. Немного поцарапала ногу, но, как говорится, до свадьбы заживет!»

Наталья Володина
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