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23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:59  23 апреля 2017 1

«Мама заплакала, как ребенок»… Лолита Милявская рассказала подробности своей неудавшейся поездки на Украину

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, знак, автоматчик, войска, крым, солдаты, военные, стоп контрол, украина, вежливые люди
Пограничники выдали певице документ о запрете на въезд в страну в течение трех летФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Певица Лолита Милявская рассказала подробности своего неудавшегося визита на Украину. Певицу сняли с поезда пограничники под предлогом того, что ей запрещено пересекать границу страны.

«Благополучно я прошла границу со своими друзьями (у меня так совпало, что у близкой подруги свадьба). За свой счёт я везла коллектив. Со стороны наших властей претензий не было и со стороны украинских тоже», — рассказал Лолита в беседе с «РТ на русском».

Однако на остановке в Конотопе в ее купе зашли люди и забрали паспорт.

«У меня ребёнок заболел, и мама ждала встречи, поэтому я с лекарствами, продуктами пересекла границу. И тут случилось неожиданное — в вагон, где я была, к моему купе подошёл человек и сказал: „Милявская здесь“, — а после забрал паспорт. Потом пришли с бумагой, я не знала, что это. Там спросили, была ли я в Керчи в 2015 году, я сказала, что я каждый день где-то и не помню», — рассказала Милявская.

Певица сообщила, что была в 2015 году на спортивном мероприятии в Керчи, посвященном проблемным детям и сиротам, которое было организовано по инициативе самой Украины. После перехода Крыма к России мероприятие было решено продолжать, так как оно не носило политический характер.

Пограничники выдали певице документ о запрете на въезд в страну в течение трех лет.

«Меня поразило, что в восемь утра люди, которые что-то возглавляют на Украине, им не лень сидеть в Facebook и поздравлять на полном серьёзе пограничные службы и СБУ с тем, что они правильно выполнили свой долг и вот ещё одной преступницы не будет на Украине. Ещё и поздравили стукаческий сайт фашистского толка „Миротворец“. У меня это ничего кроме смеха не вызывало», — рассказала она.

«Мне было жутко, когда 8 утра я позвонила маме с обратного поезда в Москву и она заплакала, как маленький ребёнок, и спросила: „Ты уже приехала? Ты придёшь позавтракать?“, и я ей сказала, что не смогла приехать», — сообщила актриса.

Певица пожелала властям Украины получить запрет на въезд в США и Европу.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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