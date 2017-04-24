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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
03:16  24 апреля 2017 0

Лидер Сербии отказался пожать руку послу США

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, рукопожатие, флаг сша
Додик требует выдворения посла США с территории страныФото: depositphotos.com © URA.RU

Глава республики Сербской (входящей в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик отказался пожать руку послу США Морин Кормак. Инцидент произошел в ходе траурной церемонии, посвященной памяти жертв нацизма и хорватского усташства в концлагере Ясеновац.

Отмечается, что Додик обменялся рукопожатиями со всеми участниками встречи, за исключением представителя США. Как отмечает RT, ранее президент республики уже заявлял, что Кормак является «нежелательным лицом» на территории Сербии.

Ранее Минфин США включил Додика в санкционный список за «активное препятствование соблюдению Дейтонских соглашений о прекращении гражданской войны в Боснии и Герцеговине».

В ответ на это Додик заявил, что гордится попаданием под санкции Вашингтона и подчеркнул, что внесение в «черный список» лишь доказывает его независимую политическую позицию в отстаивании интересов республики, напоминает издание Life.

Сергей Макеев
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